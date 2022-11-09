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السويد تعلن تعطل المفاعل النووى أوسكارسهامن بسبب خلل فى التوربينات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 م
السويد تعلن تعطل المفاعل النووى أوسكارسهامن بسبب خلل فى التوربينات مفاعل نووى - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون السويدية "إس في تي" تعطل مفاعل في محطة نووية جنوبي البلاد وإغلاقه  بشكل غير متوقع، بعد تعرضه لخلل فى التوربينات.
 
وقال المتحدث باسم المحطة، ديزيريه ليلجيفال، للشبكة: "مفاعل أوسكارسهامن 3 مفصول عن شبكة الكهرباء بسبب إغلاق التوربينات،  استكشاف الأخطاء وإصلاحها جار".
 
وتمتلك السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، ستة مفاعلات نشطة في ثلاثة منشآت، ثلاثة منها في محطة فورسمارك شمالي ستوكهولم، واثنان في رينغالز، وواحد في أوسكارسهامن.
 
كان لدى أوسكارسهامن في البداية ثلاثة مفاعلات ولكن أغلق اثنين منها بشكل دائم. يبلغ إنتاج المحطة عادة نحو 1400 ميجاوات.
 
وقالت الشركة المشغلة "أو كيه جي" على موقعها على الإنترنت، إن المفاعل هو أحد أكبر مفاعلات الماء المغلي في العالم. بدأ بناء المحطة في عام 1980 وبدأ العمل بها بعد خمس سنوات.

السويد

التوربينات

محطة نووية

تعطل مفاعل نووى

اليوم السابع بلس



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