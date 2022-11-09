"السودان "تطلب الاستعانة بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى علاج وتأهيل المرضى

كتب مدحت وهبة

زار وفد من جمهورية السودان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في جهود مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات ، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وضم الوفد الدكتورة بخيته أمين رئيس دائرة الإعلام باللجنة القومية لمكافحة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية بدولة السودان وعميد كلية الصحافة بجامعة السودان ورباب حامد مديرة دائرة المشروعات باللجنة القومية لمكافحة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية بدولة السودان، والدكتورة زينب بشرى صحفية وأستاذة جامعية .



وتأتي زيارة وفد دولة السودان تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في التعامل مع قضية خفض الطلب على المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة البرامج الوقائية والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وكذلك علاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية ،وسبق واستقبل الصندوق وفود من دول عديدة للاستفادة من تجربته باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي وآخرها زيارة وزير الصحة العراقي ووفد من القيادة العامة لشرطة دبى .



ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مؤكدا حرص الوزيرة على تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم أوجه الدعم لدولة السودان الشقيقة خاصة فيما يتعلق بقضية خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان .



واستعرض "عمرو عثمان" آليات عمل الصندوق في تطوير السياسات والخطط الوطنية وكذلك البرامج الوقائية التي يتم تنفيذها لرفع الوعي بخطورة المواد المخدرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية وآليات تنفيذ الحملات الإعلامية ذات الصلة وأهم نتائجها، كذلك تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن"16023" وعددها 28 مركز علاجي وتأهيلي بـ17 محافظة منتشرة علي مستوي الجمهورية ،كذلك حملات الكشف المبكر عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسائقي المدارس والتي حققت نجاحا كبيرا وأدت إلى انخفاض نسبه التعاطي بين العاملين وسائقي الحافلات المدرسية .



وأبدى وفد دولة السودان تطلعه الى الاستفادة من خبرة صندوق مكافحة الإدمان في إعداد الاستراتيجية الوطنية لجهود خفض الطلب على المخدرات للسودان ، أيضا في إنشاء مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق حيث تقدم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية ، كذلك الاستعانة بخبرات الصندوق في تطوير الحملات الإعلامية في ظل النجاح الكبير الذى حققته حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمراحلها المختلفة وبمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح ، أيضا نقل تجربة الخط الساخن للصندوق إلى دولة السودان من خلال تنفيذ Call Center لاستقبال المكالمات من المرضى وذويهم ،وتدريب الأخصائيين النفسيين ،أيضا تنفيذ دبلوم مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات بدولة السودان علي ضوء تجربة الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية السودانية من خلال وضع مكون توعوي يوضح مخاطر الإدمان والتعاطي .



كما تفقد الوفد السوداني برفقة الدكتور "عمرو عثمان "الخط الساخن للصندوق وأطلع عَلى آليات العمل في استقبال مكالمات المرضى وذويهم للحصول على الخدمات العلاجية مجانا.