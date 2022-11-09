السلطات التونسية تعلن ضبط عنصر ينتمي لتنظيم إرهابي

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء عن ضط شخص مطلوب للجهات الأمنية والقضائية ومحكوم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.



وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إن مركز الحرس البحري بطبلبة، تمكن من ضبط عنصر مطلوب للجهات الأمنية والقضائية بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة عامين.



من ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن دورية تابعة لمركز حرس المرور بمنزل تميم، تمكنت من ضبط 5 تونسيين كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية بإتجاه الأراضي الأوروبية.



وأشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بمنطقة دوز، تمكنت من ضبط 4 أشخاص يحملون جنسيات جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.