و استعرض خلال اللقاء اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوجه التعاون في مختلف المجالات التنموية.

و في سياق متصل بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور بدر بن حامد الملا، سبل دعم و تعزيز و تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واستعرض خلال اللقاء اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي.

