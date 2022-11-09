السجن المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء شرعوا فى قتل شخص بالشوم بالبحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد غيابيا، لكل من " ف.س.ال " و" ا.س.ال " و" خ.س.ال"، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه " م.ج.س".

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 8004 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، واحدثوا به إصابات بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة كفر الدوار، أنه أثناء تواجد المجنى عليه" م.ج.س"، أمام منزله فؤجى بكل من " ف.س.ال " و" ا.س.ال " و" خ.س.ال" أشقاء، بالتعدى عليه باله حادة شوم وسقط على الأرض واستمروا فى التعدى عليه قاصدين إزهاق روحه، مما تسبب فى عاهة مستديمة، لن تقل عن 50%، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين، لأولوية أخذ الخبر من المخبز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور التى أصدرت حكمها على المتهمين.