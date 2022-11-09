الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة المقدم عاصم محمد عاصم الدين شحاتة

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد سامح رمضان محمد عثمان، للتعزية فى وفاة المقدم أ.ح عاصم محمد عاصم الدين شحاته، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالمجموعة 127 صاعقة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.