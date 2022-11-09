الرئيس السيسى يستقبل رئيسى بوروندى وتنزانيا على هامش cop27.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم فى شرم الشيخ، سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".