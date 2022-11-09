الرئيس السيسى يستقبل رئيسى بوروندى وتنزانيا على هامش cop27.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم فى شرم الشيخ، سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".
رحب الرئيس السيسى بزيارة الرئيس البوروندى لمصر
أكد الرئيس عزم مصر الاستمرار فى دعم بوروندى اتصالا بعلاقات البلدين التاريخية
تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين
شهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك على كل الأصعدة
ثمّن الرئيس موقف بوروندى المساند لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل
أشاد الرئيس البوروندى بدعم مصر غير المحدود للحفاظ على استقرار بلاده
أشاد كذلك بمساندة مصر الحثيثة لها فى كل المحافل الإقليمية والدولية
رحب الرئيس السيسى بزيارة رئيسة تنزانيا لمصر
قدم التعازى لتنزانيا الشقيقة حكومة وشعبا فى ضحايا تحطم طائرة ببحيرة فيكتوريا
هنأت رئيسة تنزانيا الرئيس السيسى على نجاح مصر فى التنظيم الرائع لقمة المناخ العالمية
اعتبرت تنظيم القمة نجاحا تاريخيا سيُسجل باسم مصر وقارة أفريقيا بأكملها
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