الرئيس الإندونيسى يستقبل أمين منتدى أبوظبى للسلم ويتسلم جائزة الإمام الحسن

استقبل جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، الشيخ المحفوظ بن بيه أمين عام منتدى أبوظبى للسلم، وعبدالله سالم الظاهرى سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، بالقصر الرئاسى فى العاصمة جاكرتا.

ونقل أمين عام منتدى أبوظبى للسلم إلى الرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية إندونيسيا الصديقة مزيدا من التطور والرقى والرخاء.

كما سلّم الأمين العام، الرئيس جوكو ويدودو جائزة منتدى السلم لعام 2022 (جائزة الحسن بن على للسلم الدولية) التى منحها له المنتدى تقديرا لجهوده فى تعزيز ثقافة السلم والتعايش السعيد فى إندونيسيا.

من جانبه حمّل الرئيس الإندونيسى، أمين عام المنتدى تحيّاته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وخالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والتقدم، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين إندونيسيا والإمارات، وتنسيق الجهود لإنجاح مجموعة العشرين من أجل السلام والازدهار فى العالم.

وعبّر عن اعتزازه بنيله جائزة الإمام الحسن بن على للسلم وعن امتنانه لدولة الإمارات ومنتدى أبوظبى للسلم، مؤكدا أن إندونيسيا ظلت على مدى التاريخ تثمن عاليا التسامح والتعايش السلمى بين الأديان والأعراق والثقافات المختلفة، وتعمل على إرساء دعائم السلم الإقليمى والدولي.

من جهته اعتبر الأمين العام لمنتدى أبوظبى أن منح هذه الجائزة لرئيس إندونيسيا جاء تقديرا لإسهامه الشخصى الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود فى نشر السلم الدولى والنجاح الكبير الذى حققه بلده العظيم فى ترسيخ قيم التعايش السعيد فى مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه.