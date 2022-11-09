اليوم السابع
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الداخلية تضبط 67 قطعة سلاح و170 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:39 م
الداخلية تضبط 67 قطعة سلاح و170 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (67) قطعة سلاح نارى ، (170) قضية مخدرات وتنفيذ (49814) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 6 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2376) حكم قضائى متنوع.

 

 


سلاح

الداخلية

مخدرات

حوادث



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