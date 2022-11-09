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"الداخلية" تساعد سائحة ضلت طريقها فى الوصول لصديقتها بالغردقة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:52 م
"الداخلية" تساعد سائحة ضلت طريقها فى الوصول لصديقتها بالغردقة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على مصر واحةً للأمن والأمان وإستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة فى تقديم الدعم والمساندة الفورية لكافة المواطنين لاسيما السائحين المترددين على البلاد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.. فقد استجابت إدارة شرطة السياحة والآثار بالغردقة لاستغاثة (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") ولا تحمل أية متعلقات شخصية، والتى أفادت بأنها قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها التى تقيم به برفقة صديقتها "تحمل ذات الجنسية".

 

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإستضافتها بأحد الفنادق حفاظًا على سلامتها لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها، حيث أمكن التوصل لصديقتها سالفة الذكر والتواصل معها وتم اصطحاب المبلغة لمحل إقامتها والتأكد من سلامتها، حيث لاقى ذلك استحسانها وتقدمت بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لاستجابتها الفورية وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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