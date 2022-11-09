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الحكومة تنفى تقديم 2500 جنيه منحة مالية للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:23 ص
الحكومة تنفى تقديم 2500 جنيه منحة مالية للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة ""www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.
 
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تقديم منح مالية

التموين

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس

خليك واعى



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