الجيش الجزائري يعلن ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

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أعلن الجيش الجزائري ضبط على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و166 مهاجرا غير شرعي ، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 2 وحتى 8 نوفمبر الجاري، من ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وأفاد البيان بأن قوات الجيش الجزائري نجحت في ضبط 54 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من طن واحد، فضلا عن ضبط أكثر من 650 ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 161 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 134 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.