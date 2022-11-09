الجامعة العربية تعقد 3 دورات تدريبة بمجال الجهاز الهضمى بالمملكة الأردنية الهاشمية

بيشوى رمزى

نظمت جامعة الدول العربية الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية ثلاث دورات تدريبية بالمملكة الأردنية الهاشمية لصالح 15 من الكوادر الإفريقية عالية المستوى ضمت عددا من الأطباء، مديري المستشفيات، ورؤساء جمعيات الجهاز الهضمي، من كل من تنزانيا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا والسودان في مجال مكافحة سرطان الجهاز الهضمي.

وجاءت الدورات التدريبية بالتعاون مع كل من الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي AMAGE والجمعية الأردنية للجهاز الهضمي وتزامنت مع المؤتمر العلمي الـ19 للجمعية الأردنية للجهاز الهضمي تحت رعاية وحضور الأميرة بسمه بنت طلال، بالعاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت افتتاح المؤتمر والدورات التدريبية، وبحضور لفيف من اساتذة الطب العرب المتخصصين في الجهاز الهضمي والسرطان، على رأسهم رئيس الجمعية الأردنية للجهاز الهضمي ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي.

وألقى الحضور من كبار الشخصيات العلمية والحكومية كلمات اشاروا فيها إلى اهمية الدورات التدريبية في هذا المجال الهام كما اشادوا بالدور الذي تقوم به المنظمات الدولية والعربية وعلى رأسها جامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

وألقت الأميرة بسمة بنت طلال، كلمة عبرت فيها عن جزيل الشكر للحضور وتمنت لهم التوفيق، مشيدة فى الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به المنظمات الدولية لدعم هذه الأنشطه، ورحبت بمشاركة أطباء أفارقة لأول مرة بمؤتمر علمي بالمملكة، متمنية استمرار هذه المشاركة.

ووجهت شكراً خاصاً لجامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط.

ومن جانبها، أهدت ممثلة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وزير مفوض شيرين عادل إمام درع الصندوق العربي للمعونة الفنية الدول الإفريقية للأميرة بسمة، بإسم الأمين العام، معربة عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد.





وفى السياق نفسه، أشاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، نعيم أبو نبعة، بالدور الذى يلعبه الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، معتبرا أنه يعد السبب الرئيسي في مشاركة متدربين أفارقة لأول مرة في هذا الحدث العلمي الهام.

وأشار رئيس الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية، أستاذ دكتور رضا الوكيل في كلمته إلى التعاون المستمر مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في السنوات الخمس الماضية والذي لم ينقطع حتى خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الجمعية لم تكن لتحقق كل تلك الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها دون مشاركة الصندوق في تلك الأنشطة، وأكد على رغبته في إستمرار هذا التعاون.

تم التركيز في الجلسات على أمراض الجهاز الهضمي والكبد في دول إفريقيا والشرق الأوسط لدى البالغين والأطفال.

وخلال المؤتمر، تم تكريم الدكتور إلياس ماخول، رئيس لجنة التدريب بالجمعية الإفريقية الشرق أوسطية، وخبير الصندوق، وذلك لإختياره من قبل المنظمة العالمية للجهاز الهضمي للحصول على جائزة الأستاذية (ماستر دبليو جى أو)، وهي أرفع جائزة تمنح للمتخصصين في طب الجهاز الهضمي على الصعيد العالمى وذلك بناء على ترشيح من أماج لما قدمه من جهود في مشروعات التدريب التي تمت في الدول الإفريقية بدعم من الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية مما كان له أثرا طيبا في الاوساط العلمية.