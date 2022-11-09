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التعليم تعلن ضوابط اختيار رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات 2023

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:10 ص
التعليم تعلن ضوابط اختيار رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط اختيار المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022/2023، بمحتلف نوعياتها تجارى، فندقيطى، زراعى صناعى.
 
وطالبت الوزارة فى خطاب لها المديريات التعليمية بضرورة استيفاء المرشحين بيانات استمارة المانع واعتمادها من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة (البوابة الإلكترونية) وفقا للضوابط. 
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الترشيح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية كالتالى: 
- ألا يكون لديه موانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات الدبلومات الفنية .
- ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
- يراعي أن يكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية:- 
- موجه عام وموجه أول وموجه.
- مدير إدارة أو مدير مرحلة أو مدير مدرسة.
- كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ.
- رئيس قسم وكيل أ ، وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.
 

التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية 2023

اختيار رؤساء اللجان لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023



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