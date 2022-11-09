التصريح بدفن جثة طفلة صدمتها سيارة فى طهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها عقب اصطدام سيارة بها بدائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام وتم توقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ" ولا توجد شبهة جنائية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بمصرع طفلة صدمتها سيارة بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على السيارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أين عثمان وكيل فرع بحث الشمال والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ومتوفاة دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "حسن.ا" 30 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة "سجى أحمد" 6 سنوات وتقيم بذات الناحية حال عبورها الطريق ما أدى لمصرعها.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة "أحمد.ا" 38 سنة عامل يقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمام، ولم يتمكن من مفاداتها ونفي الأخير الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة.