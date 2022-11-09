البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 11341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3247 نقطة.