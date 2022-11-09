اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:10 م
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البابا تواضروس يفتتح معرض "طريق وحياة" بمناسبة عيد تجليسة على الكرسى البابوى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:55 م
البابا تواضروس يفتتح معرض "طريق وحياة" بمناسبة عيد تجليسة على الكرسى البابوى افتتاح المعر ض
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم معرض " طريق و حياة"، والذى يضم نحو 110 صور، لمحطات مهمة فى حياة البابا منذ جلوسة على الكرسى البابوى، كما تضم مجموعة من الصور للقاءات البابا مع كبار الشخصيات العالمية و الدينية.
 
وذلك بمناسبة عيد ميلاد البابا تواضروس ال70 وكذلك عيد تجليس البابا على الكرسى البابوى منذ 10 سنوات،والذى يواكب القرعه الهيكلية لاختيار قداسته بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وقد وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى مقر كرسيه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، ليبدأ زيارة رعوية، تمتد لمدة يومين والتي تشهد تكريم أوائل الجامعات والثانوية العامة وذوي الهمم كما يقوم البابا بترقية كهنة الإسكندرية إلى القمصية، حيث سيتم ترقية عدد من آباء كهنة الكنائس في الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية.
 
افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

البابا يفتتح المعرض
البابا يفتتح المعرض
 

البابا تواضروس

عظة البابا

كنيسة الاسكندرية

عظة البابا تواضروس



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