البابا تواضروس: مبادرة حياة كريمة تهتم باكتشاف مواهب الأطفال فى القرى

الإسكندرية جاكلين منير

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث أشاد بمبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الدولة المصرية ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرا لاهتمامها باكتشاف مواهب الأطفال فى القرى، قائلا: «مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهدافها اكتشاف أولادنا في مصر وإبراز نجاحهم».

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الأوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن النجاح الدراسي هو أكثر ما يفرح الإنسان في الحياة، مشيراً إلى أنه سعيد بتكريم متفوقين في كافة المجالات، ومنهم من أثبت تفوق في تخصصات لم يكن يسمع عنها من قبل.

ولفت إلى أن الأسرة هي السند الكبير ويستحقون شهادة على ما يبذلونه من جهد لنجاح أبناءهم، وأن بداية أى نجاح وتميز لأى طفل عبر «أم واعية».

وكرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متفوقي المحافظة من الشهادات الآتية:

-الحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة إذ كان دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- أوائل الثانوية العامة.

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American).

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية.

- المتفوقين علميا من ذوي القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 99% فيما فوق.