الإرشاد الزراعى ببورسعيد يكشف أسباب ظاهرة رقاد محصول القمح.. تعرف عليها

بورسعيد ـ محمد فرج

كشف المهندس على حسن سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد، أسباب ظاهرة رقاد محصول القمح، وهى توقيت رى المحصول أثناء هبوب الرياح وهو خطأ شائع يقع فيه عدد كبير من المزارعين دون دراية منهم.

وأضاف أ، مُعدلات التسميد عن حدودها الطبيعية الموصى بها، والإفراط فى استخدامها دون وجود سبب واضح، فضلًا عن تجاوز النسب المسموحة وإهمال المسافات المقررة بين الجور، والزراعة بطريقة "العفير بدار" وهى واحدة من أخطر أسباب حدوث ظاهرة رقاد القمح والمتمثلة فى أسلوب زراعة القمح بطريقة “العفير بدار” دون تغطية البذرة وهذا خطأ يؤدى لعدم وجود جذور دعامية قوية تحمى النبات وتُعزز مُقاومته ضد هبوب الرياح.

وأكد "سليمان" أن من أفضل الطرق الزراعية لمقاومة رقاد القمح زراعة الذهب على مصاطب أو بطريقة التسطير وهاتين الطريقتين تقودان لأفضل النتائج وتقللان من حدوث ظاهرة رقاد القمح شريطة اتباع كافة التوصيات الفنية الخاصة بالقمح فضلًا عن طرق تنفيذ معاملاته الرئيسية والاهتمام بإضافة جرعة بوتاسيوم رشا على النباتات قبل مرحلة طرد السنابل.