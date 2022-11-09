الأوقاف: 100 ألف جنيه جوائز للفائزين بمسابقات مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، أن جوائز المسابقة القرآنية لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 30 ألف جنيه تقسم على الخمسة المتسابقين الفائزين بالمركز الأول و20 ألف جنيه للمركز الثانى و15 ألف جنيه للمركز الثالث و10 آلاف جنيه للمركز الرابع و5 آلاف جنيه لكل من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن و5 آلاف جنيه لعميد المعهد الذى يحصل على المركز الأول.

وتقيم وزارة الأوقاف مسابقة قرآنية كبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف، أولى فعاليات المسابقة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس نتيجة اختبار أعضاء المقارئ القرآنية الجدد، وذلك بنجاح 134 عضوًا جديدًا، وانضمام كل منهم لأقرب مقرأة متاحة له من خلال المديرية التابع لها.

فيما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية للأئمة والواعظات الذين أدوا أداءً متميزًا، وذلك بناء على تقارير مديرى المديريات بحسن الأداء المتميز فى البرنامج التثقيفى للطفل خلال شهر أكتوبر.