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الأمير عبد العزيز بن طلال يثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:42 م
الأمير عبد العزيز بن طلال يثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود
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ثمن الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج "أجفند" استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مؤكدا على أن المؤتمر فرصة قوية لتسليط الضوء على الجهود والمبادرات التى يتم تدشينها فى المنطقة، منها المبادرات السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.


وأشار بن طلال، خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في اليوم الرابع، إلى أن المجتمعات والحكومات لديها التزام قوى للتغلب على هذه التحديات للوصول إلى شراكة عالمية للتغلب لاحتواء خطر تغير المناخ الداهم، معربا عن أمله أن تساهم جائز الأمير طلال فى تدشين مبادرات عالمية أخرى لمساعدة الجهود المبذولة في قطاع المناخ وتبادل الخبرات وإيجاد الآليات والحلول.


كما ثمن تقديم مجموعة التنسيق العربية الخاصة بالعمل المناخى للتطوير والتنمية المستدامة، 24 مليار دولار للتغلب على بعض الأزمات المناخية حول العالم، مؤكدا التزامهم بالعمل لأن تكون أفريقيا أكثر قوة واستعدادًا لتخفيف حدة المناخ وآمنة في الجانب الغذائي.


وهنأ الأمير بن طلال الفائزين الأربعة بالجائزة للتنمية البشرية عن مشروع الطاقة بدون حدود، وموضوع دورة المرأة في المرونة والمجابهة في جنوب آسيا وبنجلاديش وغيرها من الدول، ومشروع ال (جي اسبشيل) لتحقيق الأهداف الخاصة المستدامة بالإشراف والرصد العالمي، ومشروع التأسيس للحلول البديلة للشعوب الأصلية في الفلبين.

 

وفي السياق،أكد المشاركون من وفد (أجفند) رغبتهم على المشاركة وتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية والنامية من أجل مواجهة التغير المناخي، مضيفًا أنهم يقومون بمساعدة السودان على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تخصيب التربة لزيادة المحاصيل الزراعية.


وأشار المشاركون من وفد أجفند إلى تدعيمهم لكافة الوسائل للطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى الأفراد، كما أنهم شركاء مع برنامج تنمية وتطوير سعودي في اليمن الذي يخدم أكثر من 600 ألف مستفيد لتحسين حياة اليمنيين.

 

جدير بالذكر أن وفد من برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، يشارك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بالتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ في اليوم الرابع.


وينظم أجفند حفلا بالمنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، لتكريم الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في مجال "العمل المناخي"، الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والتي تم التقديم عليها في العام 2021، بمبلغ مليون دولار أمريكي.


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