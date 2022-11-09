الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "الويك إند" وفرص الأمطار والدرجات المتوقعة.. فيديو

كتب محمود راغب





كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، وفرص الأمطار المتوقعة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوى موجود فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتساقط الأمطار هناك.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق متفرقة من الوجه البحرى ، مع انخفاض فى درجات الحرارة لتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 25 و 26 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة ، وجنوب الصعيد 29 درجة.

ولفت إلى أن الطقس يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وحذر من انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر حيث تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال ل 17 درجة ، ويجب ارتداء جاكت خفيف خاصة كبار السن والأطفال فى المدارس .

وأوضح أن الظاهرة الجوية المؤثرة تتمثل فى تكون الغيوم وتكاثر للسحب، لافتا إلى أن فرص تكون الشبورة ضعيفة خلال هذه الفترة ، مناشدا المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا خاصة وأننا لازلنا فى فصل الخريف ومعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.