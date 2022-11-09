اعتمـاد وحدة التدريب والتعليم الطبى بمستشفيـات جامعـة المنوفيـة مـن "التنظيـم والإدارة"

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة اعتماد وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بمستشفيات جامعة المنوفية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كمركز تدريب معتمد فى مجال تخصص عمل الجهة والتدريب الإداري والحاسب الآلي.

وأعرب مبارك عن سعادته بهذه الخطوة الهامة التى تحققت في مجال التدريب بالمستشفيات الجامعية وهو ما يعد دفعة قوية في مجال التطوير والتحديث الذي تشهده المستشفيات الجامعية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضي المترددين عليها من داخل محافظة المنوفية وخارجها، و توجه بالتهنئة لإدارة المستشفيات الجامعية وإدارة الوحدة والعاملين بها على الجهد المتميز الذي ساهم في إعتماد الوحدة كمركز تدريب معتمد.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للمستشفيات الجامعية، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالمستشفيات الجامعية بإدارتها الحالية والإدارات السابقة وجميع القائمين عليها على كل الجهد المبذول والخطوات الجادة التى تم بذلها من أجل تقديم محتوى تدريبي متميز ساهم في إعتماد الوحدة كمركز تدريبي معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأن وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالمستشفيات الجامعية تختص بتنظيم الدورات التدريبية لمختلف فئات العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وتمريض وصيادلة وجهاز إدارى وخدمات معاونة كل فيما يخصه في مجال عمله وهو ما يساهم بكفاءة وفاعلية في تحسين مستوي الخدمة الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وأضاف أنه في الآونة الأخيرة لم يقتصر التدريب فقط على العاملين داخل المستشفيات بل إمتد لتدريب فئات من العاملين في القطاع الصحي من خارج المستشفيات الجامعية.