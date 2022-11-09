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استقرار بالحرارة غدا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:23 م
استقرار بالحرارة غدا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا، الخميس: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

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