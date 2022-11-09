استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين بالرصاص في جنين والخليل

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استشهد، اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابا من قرية صانور جنوب جنين، أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات أطلقها جنود الاحتلال عليه أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية عانين غرب جنين.



وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما)، عقب إصابته، ثم سلمه للإسعاف الفلسطيني ليتم نقله الى مستشفى الرازي في جنين حيث أعلن استشهاده.



وعلى صعيد آخر، أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الحي والمطاطي خلال مواجهات في بلدة بيت أمر بشمال محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين؛ ما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد، نقلوا على إثرها الى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق من هذا اليوم على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات على مدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.