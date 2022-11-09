وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الفتى هو مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عامًا)، من مخيم "بلاطة"، واستشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة "نابلس"، لتأمين اقتحامات المستوطنين إلى مقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث إصابات بالرصاص المطاطي، و57 حالة اختناق.