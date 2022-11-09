اختيار بتسوانا رائدة لمبادرة التنقل من أجل المناخ فى أفريقيا

كتبت: هناء أبو العز

قال كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ، أنه تم إعلان بتسوانا بطلة البرنامج الرائد للتنقل من أجل المناخ فى أفريقيا للمعرفة والبيانات، وذلك أثناء الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي بعنوان "تسخير التنقل المناخي للتكيف والمرونة" الذي نظمها المركز العالمي للتنقل المناخي المنعقدة علي هامش مؤتمر المناخ كوب ٢٧ في جناحه بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ.

وقال دوميلانج باجيتشو رئيس بتسوانا إنه يقدر حقًا الشرف العظيم الذي مُنحه له زملائه القادة من النيجر والصومال وأوغندا، وهذا اعتراف في الوقت المناسب لأننا ننفذ جدول أعمال إعادة التعيين ونتحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد باجيتشو أنه يشرفه التحدث في هذا الحدث الجانبي رفيع المستوى، ويسر بوتسوانا أن تكون دولة رائدة للتنقل المناخي في القارة الأفريقية وستستخدم نفوذها للدفاع عن بناء القدرات ونقل المعرفة التي ينبغي أن تفيد القارة الأفريقية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهدنا كيف أن الجفاف المطول والفيضانات والعواصف تسببت في هجرة وتهجير على نطاق واسع، ما أدى إلى صعوبات وفقدان البنية التحتية فى جميع أنحاء القارة الأفريقية، وللآسف فإن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتلبية طموحات اتفاقية باريس.

وأوضح باجيتشو أن المخاطر المناخية المتزايدة تهدد بتصعيد الخسائر والأضرار التى لحقت ببلداننا، وتقويض البنية التحتية والزراعة وسبل العيش ، وصحة الناس ورفاههم ، ولم يكن لدى إفريقيا سوى القليل للمساهمة في أسباب تغير المناخ ، وليس لديها الكثير للمساهمة في الكفاح العالمي من أجل الحد من انبعاثات الكربون ، ولكنها تواجه معركة كبيرة في التكيف مع عواقب عالم الاحترار لمنع الخسارة والأضرار التي لحقت بشعبنا ، وبيئتنا ، وتراثنا الثقافي ، والاقتصادات.

وستتاح لبوتسوانا فرصة العمل مع مبادرة التنقل من أجل المناخ في إفريقيا (AMCI) ، وتعزيز المشاريع وتجريبها في النقاط الساخنة الرئيسية للتنقل المناخي في المنطقة الأفريقية، وستحصل بوتسوانا أيضًا على دعم من البنك الدولي في تنفيذ مشاريع فنية في إطار AMCI.

وأبدى رئيس بتسوانا سعادته أنه أتيحت له الفرصة لدعم القدرات المحسنة للبيانات والبحوث والتنبؤ في القارة، حيث سيمكن ذلك المؤسسات والشعوب الأفريقية من توقع مخاطر المناخ والتخطيط لمواجهات المناخ.

وتحدث في الجلسة رفيعة المستوي آمي بوب من المنظمة الدولية للهجرة ، وعثمان دياجانا نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا ، و بياتريس أنوار وزيرة البيئة من أوغندا حول الحاجة الملحة للتخطيط للتنقل في المناخ من خلال تمكين الناس ، وتحويل التنمية لتلبية احتياجات التكيف.