إيقاف التعامل على سهم جي بي أوتو بالبورصة عقب إعلان وفاة "رؤوف غبور"

كتب هانى الحوتى

قررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة جي بي أوتو، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لحين ورود بيان من الشركة.

وجاء ذلك بعدما إعلان منذ ساعات قليلة وفاة رجل الأعمال رؤوف غبور مؤسس شركة جي بي أوتو.

وكانت شركة جي بي أوتو، قد نشرت أمس إفصاح أعلنت فيه بيع المساهم رءوف كمال حنا غبور عدد 7.3 مليون سهم بسعر 4.22 جنيه بقيمة إجمالية 30.8 مليون جنيه ليتخارج من الشركة بعد بيع نسبة 0.673% من أسهم الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.