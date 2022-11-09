اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:55 ص
أكرم القصاص
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إنهيار عقار مكون من 3 طوابق في الدخيلة غرب الاسكندرية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:04 ص
إنهيار عقار مكون من 3 طوابق في الدخيلة غرب الاسكندرية العقار المنهار
فريق المحافظات

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انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، منذ قليل مكون من 3 طوابق وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار وجاري اتخاذ اللازم 
 
تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع عثمان عفان  بمنطقة الدخيلة، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
 
وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا 
 
 
انهيار عقار بالاسكندرية
انهيار عقار بالاسكندرية

العقار المنهار
العقار المنهار

 


أخبار الإسكندرية

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حي العجمي

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