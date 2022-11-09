إنهيار عقار مكون من 3 طوابق في الدخيلة غرب الاسكندرية

فريق المحافظات

انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، منذ قليل مكون من 3 طوابق وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار وجاري اتخاذ اللازم

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع عثمان عفان بمنطقة الدخيلة، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا