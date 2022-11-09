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إطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعى فى مصر بـ cop 27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:51 م
إطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعى فى مصر بـ cop 27 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
شرم الشيخ - منال العيسوى

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث المناخ فى الجلسة الخاصة بإطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى عقدت ضمن فعاليات يوم التمويل بالمنطقة الزرقاء بالجناح المصرى على هامش مؤتمر الأطراف الـ27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، ويديرها  السيد أنتوني ميلر المنسق العام لمبادرة الأمم المتحدة لإستدامة أسواق المال "SSE"، بحضور الدكتور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر  جزء من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذى تقوم به وزارة البيئة فى هذا المجال من خلال تقديم الدعم ورقابة على العمليات التى تتم لضمان الشفافية والمصداقية، والعمل على  إتاحة المعلومات والبيانات التي تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.
 
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل جاهدةً على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه بيئة العمل المناخي في مصر، وذلك تحت شعار "معا للتنفيذ" وفى إطار كلاً من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنياً وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات إستثمارية  وفتح سوق طوعى لتبادل شهادات الكربون،  وذلك من أجل التصدى للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن، مؤكدة أن ذلك يبرهن على إهتمام مصر بكافة الموضوعات والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معاً للتنفيذ، الذي نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد أليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض وإستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الإفريقية حيث تساهم عمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

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