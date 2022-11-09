إصابة 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 سيدات، اليوم الأربعاء، وذلك إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بمركز االمنيا، واصطدام سيارة بتروسيكل في مركز سمالوط.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الدخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد بشاقي محمد 72 عاما، شقيقه جمعه 75 عاما، يقيمان بقرية داقوف، وهيام عبد الحكيم 36 عاما، ممرضة تقيم بقرية 2، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بانقلاب السيارة رقم 4516 ن ا د ميكروباص بالطريق الزراعي السريع، بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أسفر عن إصابة كل من: يوسف وهبه 45 عاما سائق، أروي محمد صلاح 19 عاما طالبه، يقيمان بمركز أبوقرقاص، زينب حسين 53 عاما، هاجر عايد محمود 21 عاما، تقيمان بقرية بني أحمد الغربيه، بمركز المنيا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.