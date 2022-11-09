إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث سيارة على الطريق مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص وذلك عقب اصطدام السيارة بكمية من الأتربة مشونة على جانب الطريق بدائرة المركز تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى الغربى دائرة المركز وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو مؤمن س ع م 25 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طما أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكمية من الأتربة مشونة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من سامية م ح ب 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما "بجرح أعلى الحاجب الأيمن "، ومحمد ف ص- 28 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما " بجروح متفرقة بالجسم "، وسهير م ع ع 48 سنة ربة منزل - وتقيم بناحية جزيرة طما دائرة مركز طما بكسر بالساقين "، ورئيسة ع م ع 67 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما " بكسر بالساقين والذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقلى السيارة.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.