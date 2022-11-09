إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز دمنهور فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع انقلاب دراجة نارية "توك توك" بمركز دمنهور بالبحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من مأمور مركز دمنهور، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك بقرية التفاصيل التابعة لمركز دمنهور.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.