إصابة فتاة إثر سقوطها من سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت فتاة في العقد الثالث من عمرها، باصابات بالغة، في الساعه الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أثر سقوطها من سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

استقبل مستشفي السلام، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ندا أشرف محمود السيد، 24 سنة، حادث سيارة بطريق الإسماعيلية، بإدعاء إلقاء نفسها من السيارة.

وأصيبت الفتاة بنزيف في الأذن اليسرى، وسحجات بالرأس والوجه، وجارى التعامل مع الحاله، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية.