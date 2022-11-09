اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:59 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين بالاختناق فى حريق داخل مصنع بمركز النوبارية بالبحيرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:50 م
إصابة شخصين بالاختناق فى حريق داخل مصنع بمركز النوبارية بالبحيرة سيارة مطافئ - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل  شخصان بالاختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع أنابيب أكسجين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق  داخل مصنع أكسجين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية.

وأسفر الحادث إصابة شخصين بالاختناق وكدمات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى العام لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى  الأماكن المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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