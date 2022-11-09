إحالة 220 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن

الدقهلية فريق المحافظات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 220 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق وبينهم مسئولو وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مركز شربين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 216 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل من قرى الحصص وموسى شكرى وترعة غنيم والحاج شربيني والعيادية ومستشفى شربين المركزى كما شمل التحقيق عدد 4 من العاملين بمراكز الشباب فى كل من مركز شباب الشهيد عودة ونادي شربين الرياضي وقد شمل التقرير احالة مسئولي الوحدات الخدمية المغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية واثناء مرور حملات التفتيش طبقا لما ورد بالتقرير .

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.