إحالة أوراق قاتل شقيقه ببورسعيد إلى فضيلة المفتى

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين شريف كلحي وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته بمحافظة بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 أغسطس بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد باتهام المدعو "ج.ج.أ" بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار وذلك لشكه في سلوكها، حيث خيل له قيام المجني عليها باستضافة أحد الرجال في منزلها وممارسة علاقة غير شرعية فأعد السلاح الأبيض، وتوجه إلى منزلها وبوصوله وجدها بمفردها، ونشبت مشادة كلامية بينهما، وطعنها عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها فاستغاثت بالجيران، فقتلها ذبحًا على درج السلم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم.