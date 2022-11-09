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إحالة أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:29 ص
إحالة أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات للمحاكمة الجنائية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأن معظم زبائنه من رواد فيس بوك، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
 
 
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاركات تتضمن الترويج لبيع جوهر الحشيش المخدر.
 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول " المستخدم فى إدارة الصفحة المشار إليها" - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته أقر بإدارته للصفحة المشار إليها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المواد المخدرة

الفيسبوك

أمن الجيزة



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