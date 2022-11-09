وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والتجمعات الإقليمية المتاخمة والمناطق الخلفية النائية في منطقة نيكوبول الجنوبية بإطلاق قاذفات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، لكنه لم ترد حتى الآن أنباء حول وقوع إصابات.

وتابع أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 290 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 55 جنديًا وتدمير أربع دبابات ونظام للصواريخ المضادة للطائرات من طراز Tor-M2 ومدفع هاوتزر أكاتسيا ذاتية الدفع وقذائف هاون وتسع مركبات قتالية مدرعة..مشيرًا إلى أن الطائرات العسكرية التابعة لسلاح الجو الأوكراني أصابت معقلًا ومنطقة تمركز لقوات ومعدات الروس في منطقتي باشتانكا وبريسلاف الجنوبيتين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لمدينة (أوديسا) الأوكرانية سيرهي براتشوك، تدمير الجيش الأوكراني لقاعدة روسية ومقر رئيسي في سكادوفسك بالقرب من ميليتوبول.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن براتشوك قوله:"إنه على مدار الساعات الماضية، دمرت القوات المسلحة على الجبهة الجنوبية خمسة مستودعات ذخيرة روسية ومقرًا رئيسيا وقاعدة ومستودعا للوقود" مضيفا:"أنه تم تدمير مستودع للذخيرة وآخر لتخزين الوقود ومواد التشحيم في منطقة خيرسون، إضافة إلى تدمير قاعدة للروس في منطقة سكادوفسك ومستودع للذخيرة بالقرب من بيريسلاف".

وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة؛ إثر قيام القوات الروسية بشن هجمات بطائرات مسيرة اليوم على مدينة (دنيبرو) الواقعة وسط البلاد.. مضيفا:"أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من إسقاط خمس طائرات مسيرة، إلا أن الباقي نجح في العبور وتمكن من قصف إحدى الشركات التي تقدم خدمات لوجيستية، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن اندلاع حريق كبير".

من ناحيته، أفاد المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الجهة الشرقية سيرهي شيريفاتي، بأن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في اتجاهي باخموت وأفدييفكا.. مضيفا أن "دونباس تظل البؤرة الرئيسية للهجوم الروسي، كما أن اتجاهي باخموت وأفدييفكا هي الأكثر هجوما.. وتستخدم القوات الروسية جميع أنواع أنظمة المدفعية والهاون والدبابات، لكنهم ما زالوا يتكبدون خسائر كبيرة" مشيرا إلى أن القوات الروسية تخسر حوالي 100 جندي يوميا في اتجاهي باخموت وأفدييفكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



