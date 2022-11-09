وقالت القيادة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) في وقت مبكر من اليوم الموافق 9 نوفمبر، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا من الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة "زابوروجيا" بطائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136. غير أن الدفاعات الجوية للقيادة الشرقية دمرت خمس طائرات بدون طيار كاميكازي.

وأضاف البيان أن الوحدات المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني أسقط أيضًا طائرة روسية بدون طيار من طراز أولان-10، فيما هاجم الجيش الروسي في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة دنيبرو بطائرات كاميكازي بدون طيار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.