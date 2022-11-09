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أنطونيو جوتيريش يلتقى بعض الشباب المشاركين فى قمة المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:08 م
أنطونيو جوتيريش يلتقى بعض الشباب المشاركين فى قمة المناخ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
كتبت ريهام عبد الله

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التقى أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بعدد من الشباب المشاركين فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وأكد أن العالم مدين لهم بدين كبير، وأنهم يطالبون بلا هوداة باتخاذ إجراء للحد من التغير المناخى.

 

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الشباب، مثل أولئك الذين قابلتهم فىCOP27 اليوم، كانوا بلا هوادة في المطالبة بإجراء للحد من التغير المناخى، العالم مدين لهم بدين هائل".

 

وتابع :"أنا ممتن لمثابرتهم وشجاعتهم، وأنا فخور بالوقوف معهم".

 

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

وفى سياق آخر، شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة أن تخرج قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ بنتائج تعطى الأولوية لحماية الفئات الأضعف من التغير المناخى.

 

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يقدم COP27 نتائج تعطي الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التزامات جريئة طويلة الأجل".
 
وتابع: "إنني أحث المجتمع الدولي على دعم إفريقيا لتعبئة الموارد الفنية والمالية لتوسيع نطاق التكيف التحويلي".
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد وجه  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الضيافة والتنظيم الذي وصفه بـ"الرائع" لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ. 
 
وأضاف أنطونيو جوتيريش، في كلمته بفعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP 27: "نحن نناضل من أجل مواجهة فوضى التغيرات المناخية التي لا رجوع عنها"، مشيرا إلى أن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات لذلك بات مستقبل البشرية في خطر.
 
وأكمل: "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجحيم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة، ونحن أيضا من المؤسف أننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا، لذلك يجب أن نختار بين التعاون أو الهلاك".
 
وتسلمت مصر، الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.
 
وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت أفريقيا للعالم. 

 


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