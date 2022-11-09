أنطونيو جوتيريش يلتقى بعض الشباب المشاركين فى قمة المناخ

كتبت ريهام عبد الله

التقى أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بعدد من الشباب المشاركين فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وأكد أن العالم مدين لهم بدين كبير، وأنهم يطالبون بلا هوداة باتخاذ إجراء للحد من التغير المناخى.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الشباب، مثل أولئك الذين قابلتهم فىCOP27 اليوم، كانوا بلا هوادة في المطالبة بإجراء للحد من التغير المناخى، العالم مدين لهم بدين هائل".

وتابع :"أنا ممتن لمثابرتهم وشجاعتهم، وأنا فخور بالوقوف معهم".



أنطونيو جوتيريش

وفى سياق آخر، شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة أن تخرج قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ بنتائج تعطى الأولوية لحماية الفئات الأضعف من التغير المناخى.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يقدم COP27 نتائج تعطي الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التزامات جريئة طويلة الأجل".

وتابع: "إنني أحث المجتمع الدولي على دعم إفريقيا لتعبئة الموارد الفنية والمالية لتوسيع نطاق التكيف التحويلي".