أمانة شاب.. نوبى يرد 50 ألف جنيه لصاحبها بعد خطأ تحويل بنكى

أسوان – عبد الله صلاح

الأمانة عنوان أهل النوبة، هكذا يمكن وصف حال الشاب النوبى أحمد سيد حسن، الذى يبلغ من العمر 37 سنة، والذى رفض الانصياع وراء وساوس الشيطان، بأن يتصرف فى المبلغ المالى وقدره 50 ألف جنيه، والذى وصل إلى حسابه البنكى عن طريق الخطأ، لكن قرر رد المبلغ إلى صاحبه مرة أخرى.

قال أحمد سيد من أهالى قرية أدندان بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان إنه فوجئ بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه إلى حسابه البنكى، وتلقى اتصال هاتفى من شخص غريب يؤكد له أن المبلغ الذى تم تحويله إليه وصل إليه عن طريق الخطأ، ويأمل أن يرده إليه مرة أخرى.

وأضاف الشاب النوبى، لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المبلغ أكد له أن هذا التحويل الخاطئ كان سيسدد به مبالغ عملية جراحية ستجرى لزوجته، وعلق الشاب قائلاً: "طمأنته وقلت له سيعود لك مالك مرة أخرى".

وأوضح بأنه توجه إلى البنك فى اليوم التالى وأعاد المبلغ لصاحبه بعد التأكد من هويته، وأنه صاحب المبلغ الحقيقى، ورفض أى مكافآت نظير موقفه، مؤكداً أنه رغم ظروفه إلا أنه تربى على الأمانة ويريد أن يربى أبناءه على الحلال.