أخبار مصر.. وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل يسير بدون سائق وسيتم توجيهه من خلال الورش المركزية للمونوريل، مشيرا إلى أن المونوريل الآن في مرحلة التجارب، وأن القطار به منظومة إلكترونية تسجل وترصد كل ما يدور بالقطار، وأيضا تسجل أى خطأ يحدث بالتشغيل لتلافيه.

وأضاف وزير النقل، أن القطار ونظام التشغيل فرنسى، أما كل المنشأت الخرسانية والمسار تنفذه شركات مصرية، مشيرا إلى أن العربة الواحدة تحمل 125 راكبا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الكثافة سيتم زيادة عربات القطار بشكل تدريجي.

وأعلن وزير النقل، أنه من المقرر أن يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "غرب النيل"، في شهر أكتوبر 2023 القادم، مشيرا إلى أنه مع قدوم 2024، سيكون تم تشغيل المونوريل بالكامل، وتم استكمال مراحل القطار الكهربائى الخفيف بالكامل، وسيكون تم استكمال مراحل الخط الثالث للمترو بالكامل، وسيكون بدأنا نشغل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك سيكون بدأنا تشغيل القطار السريع.وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

استقرار بالحرارة غدا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا، الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان بامتحانات الثانوية العامة 2023 لتكوين قاعدة بيانات المرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

وأوضحت الوزارة، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، وافق على إتاحة الموقع الالكتروني الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة، بداية من الأحد 13 نوفمبر 2022، وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت الوزارة على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم آسوه بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

النائب عمرو درويش: لا نقبل استعداء الغرب على مصر فى قضية علاء عبد الفتاح

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استعداء الغرب على مصر لا يقبله أى مواطن مصرى، متطرقا إلى قضية إثارة قضية علاء عبد الفتاح فى مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: "التوجيه المباشر الذى شهده المؤتمر الصحفى بالأمس، يقول إن البلد مستهدفة!".

ووجه النائب عمرو درويش، فى مداخلة متلفزة لقناة إكسترا نيوز، الشكر لكل من أرسل إليه رسائل تأييد بالأمس عقب واقعة إخراجه من جلسة "سناء سيف عبد الفتاح" بمؤتمر المناخ، قائلا: "بقول للناس مصر دائما بخير، سناء سيف ادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية وهذا غير حقيقي، لكن حاولت تدويل هذا الموضوع حتى تتحدث على أن السلطة تقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حرية الرأى مكفولة ولكن ما حدث بالأمس تعدى على الحقوق والحريات".

وتابع بالقول: "أنا قلت رأيى بالأمس فى القضية، ولكنه لم يعجب المنظمين للمؤتمر الصحفي، وكان عندهم ترصد وكانوا لا يريدون سماع الرأى المختلف رغم أننى قلت رأيى بهدوء".

الحكومة تنفى تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة ""www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.

الرئيس السيسى يثمن موقف بوروندى المساند لمصر فى ملف مياه النيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في شرم الشيخ، الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة الرئيس البوروندي إلى مصر، مؤكداً على عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبوروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشدداً في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق، والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، حيث أشاد الرئيس البوروندي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، في حين ثمن الرئيس موقف بوروندي المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى انهيار عقارين بالجيزة والإسكندرية

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعتي انهيار عقارين سكنيين، الأول بمنطقة بعزبة الصعايدة بإمبابة التابعة لحي شمال الجيزة، والعقار الثاني العقار بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، واللذان أسفر انهيارهما عن سقوط ضحايا ومصابين من جراء الحادث.

وكلف رئيس الهيئة كلًا من نيابة الجيزة للإدارة المحلية القسم الثاني، ونيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الثاني بسرعة التحقيق في الواقعتين والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

التموين تحظر التعامل مع الموردين غير المسجلين فى البورصة المصرية للسلع

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.