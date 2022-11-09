أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة ""www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يثمن موقف بوروندى المساند لمصر فى ملف مياه النيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في شرم الشيخ، الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة الرئيس البوروندي إلى مصر، مؤكداً على عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبوروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشدداً في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق، والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، حيث أشاد الرئيس البوروندي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، في حين ثمن الرئيس موقف بوروندي المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى انهيار عقارين بالجيزة والإسكندرية

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعتي انهيار عقارين سكنيين، الأول بمنطقة بعزبة الصعايدة بإمبابة التابعة لحي شمال الجيزة، والعقار الثاني العقار بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، واللذان أسفر انهيارهما عن سقوط ضحايا ومصابين من جراء الحادث.

وكلف رئيس الهيئة كلًا من نيابة الجيزة للإدارة المحلية القسم الثاني، ونيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الثاني بسرعة التحقيق في الواقعتين والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

التموين تحظر التعامل مع الموردين غير المسجلين فى البورصة المصرية للسلع

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.