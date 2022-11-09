أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-11-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، دلتا للطباعة والتغليف، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 16.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.62%، والعرب على 8.14%، واستحوذت المؤسسات على 37.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 92.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 843.6 ألف جنيه، 47.1 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 4816 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3406 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 500 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 3796 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 550 ألف سهم، 205 سهم، 21 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.1 مليون سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 621.5 مليون جنيه مقارنة مع 505 ملايين جنيه بنسبة نمو 23%.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 513.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 8.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 60.4%، وحققت الشركة خسائر بلغت 5.2 مليون جنيه مقارنة مع 3 ملايين جنيه خسائر خلال فترة المقارنة.



رواد السياحة أعلنت شركتا رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، إيقاف التعامل على السهمين لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تكليف المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة للاستحواذ على بعض الأصول من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما.

باكين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، اعتذار الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات سايبس)، عن الاستمرار بصفقة الاستحواذ على أسهم شركة باكين.