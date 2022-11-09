أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. وفاة رؤوف غبور واستقرار سوق الذهب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة التي تناولت أداء بورصة الذهب في مصر وكذلك تداولات الأسهم في البورصة المصرية، وكذلك نشاط الوزارات المخلتفة في مؤتمر cop27.
"السيادى" يقترب من الإعلان عن استثمار فى صندوق لاعتمادات الكربون
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بحدث "أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية"، والمنعقد خلال أحداث يوم التمويل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسريع العمل المناخي، لافته إلى أن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير إلى أن كل الدول مقصّرة إلى حد كبير، حيث تقل التدفقات المالية بمقدار من ثلاثة إلى ستة أمثال المستويات المطلوبة بحلول عام 2030، مشيره كذلك إلى ما ذكره مؤتمر الأطراف cop26 بوضوح أن الدول الأطراف لم تفِ بعد بالتزاماتها بتحقيق هدف 100 مليار دولار.
وأوضحت السعيد إن أخذ تغير المناخ في الاعتبار في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية أصبح أولوية، حيث أن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دورًا متناميًا في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.
وأشارت السعيد إلى تطبيق مصر، لآليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك تنفيذ معايير الاستدامة لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، فضلًا عن إطلاق أول سندات خضراء عامة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزير الصناعة ينعي رؤوف غبور
نعى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وقال الوزير أن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة في مصر حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير صناعة السيارات المصرية ، كما كانت له اسهامات متميزة فى مجال تنمية المجتمع المدنى .
ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
زيادة الاستثمارات السعودية لـ50 مليار دولار بنهاية 2022
دعا المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، المستثمرين العقاريين بالسعودية للاستثمار في مصر وإقامة شراكات مع المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى أن القانون المصري يسمح لإنشاء شركات مصرية برأسمال أجنبي 100%.
وأضاف "فوزي"، خلال انعقاد الملتقي العقاري الثالث السعودي المصري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة المهندس عبد الله المرشد، أن الجهاز التنفيذي لجمعية رجال الأعمال على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب السعودي في تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات العقارية السعودية إلى السوق المصري من خلال التواصل وتوفير القوانين والاشتراطات وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي وتأسيس الشركات.
وقال فوزي :« نصيحتي كل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار في مصر أن تتوافر لديه الخبرة من شريك مصري لديه المعرفة ليتعامل مع الفرص والإجراءات والتغيرات السريعة في الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية».
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناديق العقارية، حيث تجري مناقشات مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتعدد النظم والاشتراطات والحوكمة، مشيرًا إلى تجربة المملكة السعودية في إنشاء الصناديق العقارية تعد نموذج وتجربة ناجحة تسهل بشكل كبير في تطوير الأراضي وتنفيذ المشروع واتمام إجراءات التسليم في موعدها المحددة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022 استقرار عند مستويات 1225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لليوم الثاني على التوالى بعد تحركات ملحوظة في بعض جلسات التداول أمس ليصل الذهب 1235جنيها للجرام لكن الأسعار عادت للتراجع مرة أخرى.
أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1050 جنيها.
عيار 21 سجل 1225 جنيهات.
عيار 24 سجل 1400 جنيه.
الجنيه الذهب 9800 جنيه.
وتنتظر الأسواق العالمية والمحلية خلال اليوم الأربعاء 9-11-2022 لتعلن عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين، كما تعلن أمريكا عن مؤشرات مخزون النفط الخام لديها، وهذا المؤشر سيكون له تأثير على أسعار النفط الخام في أمريكا والمنطقة.
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