أحمد داش يحاور ممثلى اليونيسيف بـCop27 حول تأثر الأطفال بالتغيرات المناخية

رصدت كاميرا اليوم السابع من داخل قمة المناخ المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ، كيف حاور الفنان أحمد داش ممثلين منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة حول كيف شكل تغير المناخ تهديد مباشر على قدرة الأطفال على البقاء والنماء والازدهار بشكل طبيعى.

وخلال ورشة العمل التى عقدت بجناح الأمم المتحدة الآن بالمنطقة الزرقاء عن تأثير تغيير المناخ على الأطفال وخاصة موجات الحر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج، أكد ممثل اليونيسيف أنه بالفعل يشكل تغير المناخ تهديد مباشرا على قدرة الطفل على البقاء والنماء والازدهار بشكل طبيعى، خاصة فى ظل تطور الظواهر الجوية بسبب المناخ وأحداث الأعاصير وموجات الحر، التى تتزايد فى تواترها وشدتها، فهى تهدد حياة الأطفال وتدمر الهياكل الأساسية الحيوية لعافيتهم.

جدير بالذكر أن قمة المناخ بشرم الشيخ تمتد حتى يوم 18 نوفمبر بحضور أكثر من 40 ألف مشارك من كل دول العالم.