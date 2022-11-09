آل جور: الحرارة الناتجة عن الغازات الدفيئة توازى قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة

كتب سمير حسنى

أطلق آل جور نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، مبادرة "سباق المناخ" خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ.

قال نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، أن هناك 162 مليون طن كربون يتم إطلاقهم فى الهواء، مشيرا إلى أن العالم امام مشكلة كبيرة بسبب هذه الاطنان من الكربون، مبينا أن تراكم ملايين الاطنان تقوم بحبس الحرارة، فالغازات الدفيئة توازى الحرارة الناتجة عن قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة.

أضاف آل جور، أن الحرارة الزائدة تؤدى إلى زيادة عوامل التصحر مثل الصين التى شهدت اسوا فترات الجفاف فى التاريخ، وفى المانيا وإيطاليا، ونهر المسيسيبى فى الولايات المتحدة ونهر اليانجستى فى الصين حيث أصبحت هذه المناطق اكثر جفافا من ذى قبل.

أوضح أن الكربون هو التهديد الأول للاقتصاد العالمى، لكن هناك حلول فيوجد طاقة شمسية والرياح، وهى حلول رخيصة، حيث رأينا مصر تستخدم هذه الإمكانيات، مشيرا إلى إمكانية مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة إلى 400 ضعف، لكن هناك فجوة تمويلية تحتاجها أفريقيا.