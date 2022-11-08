3 باحثين بجامعة أسيوط يفوزون بتمويل من العلوم والتكنولوجيا والابتكار بـ4 ملايين جنيه

فريق المحافظات

توجه الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى ثلاثة من الباحثين من أبناء الجامعة لفوزهم بتمويل لمشروعاتهم البحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF) من أصل 24 مشروع تمت الموافقة عليهم ، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى بيان رسمي لها حول قيام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 مليون، ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة"، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن جامعة أسيوط بذلك التمويل فقد جاءت فى المركز الرابع على مستوى الجامعات المصريه فى تمويل المشروعات الفائزة والمقدمة جميعهم من أستاذة كلية العلوم وهم كل من الدكتور علاء الدين حامد سيد الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور كمال إبراهيم علي الأستاذ بقسم الكيمياء والدكتور عبد العزيز أحمد سعيد الأستاذ بقسم الكيمياء وقد بلغت جمله مشاريع (COP27)المتعاقد عليها بين جامعه اسيوط و هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار((STDF 3مشاريع باجمالي مبلغ 4295775 والتى تم اختيارها من خلال لجان التقييم الفني بالهيئة وشروط النداء والمعايير التي تتماشى مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

كما أكد رئيس الجامعة بالدور الهام والفاعل لمكتب إدارة المشروعات البحثية بجامعة أسيوط فى تقديم الدعم للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتسهيل الإجراءات اللازمة للتقدم بهذه المشروعات وللاطلاع على جميع المشروعات الفائزة، يُرجى الدخول على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg.