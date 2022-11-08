144 مليار جنيه استثمارات خضراء.. مصر تدمج البعد البيئى بخطط التنمية.. إنفوجراف

خطط واضحة وقابلة للتنفيذ تبنتها الدولة المصرية لمواجهة آثار التغير المناخية من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر ودمج البعد البيئى فى الخطط التنموية.



استثمارات خضراء

144 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام 2021/ 2022 فقط

تشمل 7 مجالات أساسية: النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والرى والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم

الاستثمارات الخضراء المستهدفة فى العام المالى 2022/ 2023 تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة

تطبيق الاستدامة البيئية على مبادرة تطوير الريف "حياة كريمة" واختيار قرية فارس فى أسوان نموذجا

توجيه 144.2 مليار جنيه لقطاع النقل خلال 4 سنوات لتنفيذ مشروعات عديدة منها القطار الكهربائى

39.4 مليار جنيه للزراعة والرى خلال 4 سنوات لتنفيذ مشروعات منها تأهيل الترع وحماية الشواطئ

2.3 مليار جنيه لقطاع تحسين البيئة خلال 3 سنوات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة