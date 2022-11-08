اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

144 مليار جنيه استثمارات خضراء.. مصر تدمج البعد البيئى بخطط التنمية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:32 ص
144 مليار جنيه استثمارات خضراء.. مصر تدمج البعد البيئى بخطط التنمية.. إنفوجراف التحول للأخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خطط واضحة وقابلة للتنفيذ تبنتها الدولة المصرية لمواجهة آثار التغير المناخية من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر ودمج البعد البيئى فى الخطط التنموية.
 
استثمارات خضراء
استثمارات خضراء
 
 
144 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام 2021/ 2022 فقط
 
تشمل 7 مجالات أساسية: النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والرى والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم
 
الاستثمارات الخضراء المستهدفة فى العام المالى 2022/ 2023 تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة
 
تطبيق الاستدامة البيئية على مبادرة تطوير الريف "حياة كريمة" واختيار قرية فارس فى أسوان نموذجا
 
توجيه 144.2 مليار جنيه لقطاع النقل خلال 4 سنوات لتنفيذ مشروعات عديدة منها القطار الكهربائى
 
39.4 مليار جنيه للزراعة والرى خلال 4 سنوات لتنفيذ مشروعات منها تأهيل الترع وحماية الشواطئ 
 
2.3 مليار جنيه لقطاع تحسين البيئة خلال 3 سنوات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة